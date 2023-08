Schepen verrast oud-torenwachter bij huwelijksjubileum met cadeau uit 1965

De twee geboren en getogen Mechelaars – ze groeiden alle twee op in Galgenberg - stapten op 23 augustus 1958 in het huwelijksbootje en dus was het dag op dag 65 jaar later feest in het Hof van Egmont, het woonzorgcentrum waar ze vier en drie jaar wonen.

Schepen Orlians bracht hen de gebruikelijke cadeaus van de koning (een medaillon en schotel), maar had ook iets persoonlijks bij: een kopie van de handgeschreven brief waarmee François in 1965 met succes bij de stad solliciteerde om torenwachter te mogen worden.

“We zijn hem speciaal in het archief gaan zoeken”, vertelt de schepen. Het echtpaar reageerde verrast en blij op het cadeau, waarin François zich bereid verklaart “zich volledig te onderwerpen aan de verplichtingen die de torenwachter worden opgelegd”.

Volledig scherm De handgeschreven brief waarmee François in 1965 met succes bij de stad solliciteerde om torenwachter te mogen worden. © Stad Mechelen

De buurman van Louis Neefs zou het vijf jaar doen. “Wij hebben een deel van onze jeugd doorgebracht op de toren, telkens op woensdagmiddag en in de weekends”, herinnert dochter Myriam Van Win, een van hun drie kinderen, zich. “Hij deed onderhoud, maar stond ik in voor het bloemencorso en het klokkenwerpen.”

Voor zijn functie als torenwachter werkte François bij Metallurgia, beter bekend als het Bommenkot. Zijn vrouw was huisvrouw of werkte als poetsvrouw in het slachthuis. Na zijn tijd in de toren werkte hij als conciërge in het Koninklijk Lyceum in de Caputsteenstraat. “We hebben nog in het kasteeltje gewoond.”

Nog later verhuisde het gezin naar Rijmenam, waar hij directeur werd van Home Jef Verbert tot zijn pensioen. Tien jaar woonde het echtpaar in Zeebrugge Bad, tot ze terugkeerden naar Mechelen. “We hebben een mooie jeugd gehad dankzij zorgzame ouders, die altijd graag gezien zijn en heel sociaal waren.”

Helaas gaat het met vooral papa wat minde goed. “Hij gaat stilletjes weg, maar zo gaat het leven nu eenmaal. We proberen zo lang het kan er het beste van te maken”, aldus nog Myriam.

Volledig scherm François Van Win en Jeannine Van der Krieken, met schepen Arthur Orlians en dochter Myriam © Stad Mechelen

Volledig scherm Schepen Arthur Orlians met François Van Win en Jeannine Van der Krieken © Stad Mechelen

Volledig scherm François Van Win en Jeannine Van der Krieken © Stad Mechelen

