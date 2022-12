Schaatsen op Bleukensweide kan weer, elders wordt het afgeraden: “Het ijs is nog niet dik genoeg”

MechelenEr kan weer geschaatst worden in Mechelen. De stad geeft groen licht om te schaatsen op de Bleukensweide in Leest. “De ijsdikte is momenteel 6,5 centimeter en zal tegen morgen nog aangedikt zijn tot 7 centimeter”, luidt het.

Ondanks er vrijdagvoormiddag nog geen groene vlag naast de vijver van de Bleukenweide hing, begaven verschillende schaatsers er zich al op het ijs. Het ijs had toen al een zekere dikte bereikt, maar op een officiële ‘go’ was het nog wachten op de stad zelf. Die kwam er pas in de loop van vrijdagnamiddag. “Het waterpeil in de Bleukensweide is niet enorm diep. Dit maakt dat bij vriestemperaturen de overstroomde weide snel veilig aanvriest”, klinkt het bij de stad.

De Mechelse ijsmeester hield de ijslaag de afgelopen dagen nauwlettend in de gaten. Momenteel bereikte de ijsdikte 6,5 centimeter. In de loop van de nacht komt daar vermoedelijk nog zo’n halve centimeter ijs bij en zo zal de vereiste ijsdikte bereikt zijn. “Onze ijsmeesters houden ter plekke de ijsdikte nauwkeurig in de gaten. Op die manier blijft de veiligheid ook ten alle tijden gegarandeerd”, klinkt het bij de stad. “Uiteraard blijft het schaatsen op het ijs nog steeds op eigen risico.”

Elders in onze regio blijft het voorlopig nog steeds verboden om te gaan schaatsen op vijvers. Dat is bijvoorbeeld het geval in Lier en in Ruisbroek (op de vijver van het Fort van Liezele). “Het ijs moet een dikte hebben van 12 centimeter en daar zitten we nog lang niet aan”, klinkt het daar. Ondanks de beslissing om ergens te kunnen schaatsen een lokale maatregel is, raadt ook de brandweerzone Rivierenland voorlopig af om op bepaalde plekken te gaan schaatsen. “Het ijs is nog niet dik genoeg”, zegt Jan Anné van brandweerzone Rivierenland.

Volledig scherm Schaatsers op de Bleukesweide in Leest © David Legreve

