Sanering van site Het Zegel weer stap dichterbij: ingebruikname begin 2024

Het gebouw aan de Vaartdijk staat al te verkommeren sinds bpost in 1993 stopte om er postzegels te drukken. Met de verkoop eind vorig aan een nieuwe eigenaar, Het Zegel BV uit Antwerpen (voorheen Project²), lijkt er nu toch schot in de zaak te komen.

De goedkeuring van deze convenant is belangrijk voor de grondsanering, noodzakelijk voor de verdere herontwikkeling van de Zegel-site. Brownfieldconvenanten werden door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om zogenaamde brownfields of verlaten en verontreinigde bedrijfssites om te zetten in nieuwe terreinen.