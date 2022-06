SAFE college verliest erkenning, leerlingen moeten op zoek naar andere school: “Heel verwonderd dat het plots zo moet lopen”

MechelenHet Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch Educatiecentrum – kort: het SAFE College - in Mechelen verliest de erkenning van de Vlaamse overheid. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist op basis van een negatief rapport van de Onderwijsinspectie. “De onderwijskwaliteit voldoet niet”, zegt Weyts over de minischool.

Volgens Weyts stelde de Onderwijsinspectie een reeks tekortkomingen vast in de school gevestigd in het Diocesaan Pastoraal Centrum. Zo worden leerlingen in Biologie en Chemie te weinig getraind in onderzoeksvaardigheden, zitten er hiaten in het curriculum Wiskunde en wordt het beheersingsniveau voor Nederlands of Engels niet gehaald

Nog volgens de inspectie beschikken leerkrachten niet altijd over de infrastructuur of de leermiddelen om de leerdoelen te bereiken. De school heeft geen beleid rond leerlingenbegeleiding, scoort zwak op beleidsvoerend vermogen en er zijn geen afspraken over brede basiszorg en verhoogde zorg.

Verder werden ook inbreuken tegen de veiligheidsrichtlijnen vastgesteld. Zo is de infrastructuur niet altijd veilig, zijn er geen noodprocedures voor ongevallen en ontbreekt het brandpreventieverslag.

“En dan moeten we streng zijn. We mogen de lat niet lager leggen”, zegt Weyts. “We nemen dit soort beslissingen nooit lichtzinnig of met plezier. Dit is hard voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor dit project. Maar dit gaat over onderwijskwaliteit voor onze kinderen en jongeren en dan kunnen we deze tekortkomingen niet door de vingers zien.”

Vrijwillige inzet

Het SAFE College hanteert christelijke principes en wil zich ook richten op leerlingen met hoogbegaafdheid of leerstoornissen. De school was sinds 2015 erkend door de Vlaamse overheid, maar werd niet gesubsidieerd en draait vooral op de vrijwillige inzet van ouders. Het verlies aan erkenning betekent dat ze de mogelijkheid verliest om nog diploma’s uit te reiken.

Quote We hebben een positief leef- en leerkli­maat ontwikkeld; in een positieve sfeer kan je meer bereiken. Dat wordt nu in een klap getorpe­deerd Directeur Iwan Kaljouw

De 12 leerlingen, die verdeeld zijn over drie klassen (een per graad), kunnen dit schooljaar nog afronden, maar moeten volgens Weyts daarna op zoek naar een erkende school. De Vlaamse overheid wil samenwerken met het Lokaal Overlegplatform (LOP) Mechelen om voor iedere leerling een plaats te vinden.

Fake news

Directeur van het SAFE College Iwan Kaljouw noemt de bekendmaking voorbarig “en zelfs een beetje fake news”. “In een rechtstaat kan je beroep aantekenen en dat hebben wij ook gedaan. Dat is nu in behandeling. Ons zijn twee andere inspecteurs beloofd om het nog eens te bekijken”, reageert hij.

Hij spreekt tegen dat de lat in zijn school lager wordt gelegd. “We leggen de lat net hoger, net omdat we weten dat we voor onze geloofwaardigheid moeten vechten. We hebben een positief leef- en leerklimaat ontwikkeld; in een positieve sfeer kan je meer bereiken. Dat wordt nu in een klap getorpedeerd.”

De bekendmaking is dan ook een grote klap voor het team, dat net vandaag op tentenkamp vertrok om meer te leren over de Romeinen. “De inspecteurs hebben de feiten fout geïnterpreteerd. Ik hoop dat de herinspectie er snel komt, want hier liggen ouders en leerlingen nachten van wakker. We hebben altijd een heel goede verstandhouding met de inspectie gehad, ik ben heel verwonderd dat het plots zo moet lopen.”

