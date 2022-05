Ruim 65 psychologen en orthopedagogen bieden laagdrempelige psychologische hulp

Mechelen AZ Sint-Maar­ten start bouw van afdeling kinder- en jeugdpsy­chi­a­trie: “Maar nood aan plaatsen blijft torenhoog”

AZ Sint-Maarten in Mechelen is gestart met de realisatie van een nieuwbouw voor TheA (Therapeutisch Atelier), de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van het ziekenhuis. Midden 2022 kan deze daardoor verhuizen van Duffel naar Mechelen. Het aantal plaatsen blijft voorlopig gelijk, terwijl de nood torenhoog is. “Vorige week kregen we op tien minuten tijd zestig aanmeldingen voor vijf plaatsen”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Daniëlle van de Merwe. In de nieuwbouw is plaats voor meer, maar AZ Sint-Maarten wacht op de overheid.

23 september