Ruim 130 bezwaarschriften tegen Plopsaqua

Vrijdag liep het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag af. “De bezorgdheid om het Zennebeemden Bos reikt verder dan de directe omwonenden. Ook nationale organisaties als Natuurpunt, Greenpeace en BOS+ dienden een bezwaarschift in. Ze zien het als een belangrijk symbolisch dossier, omdat er zoals dit Zennebeemden Bos nog honderden andere bossen in gevaar zijn”, zegt Jan De Coster van actiecomité Groene Buffer.

BOS+ riep zelfs op om bezwaarschriften in te dienen. “Dit zwemparadijs kan perfect op een andere plek gebouwd worden. In het bosarme Vlaanderen wordt het stilaan hoog tijd dat we met zijn allen beseffen dat deze onophoudelijke stroom aan ontbossingen echt niet meer van deze tijd is. Het is een belangrijke groene oase in de stad”, stelt het.