Rugzak uit auto gestolen

Mechelen/Sint-Katelijne-Waver Annelies Van Gaver is nieuwe directeur van zorgbe­drijf: “Mensen moeten onze diensten bij anderen gaan aanraden

Annelies Van Gaver is de nieuwe algemeen directeur van Zorgbedrijf Rivierenland. Als voormalig facilitair directeur in het Mechelse AZ Sint-Maarten is de zorgsector geen onbekende voor de kersverse algemeen directeur.

15 juni