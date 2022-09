Rotaryclubs steunen Peloton Parkinson met 5.000 euro

voetbal eerste nationale Momar Gadji en Rupel Boom willen lichtdeba­cle vergeten bij FC Luik, clubbe­stuur dient klacht in tegen staken van duel met Tienen: “Focus op het sportieve”

Een anticlimax was het vorige zaterdag. De thuiswedstrijd van Rupel Boom tegen Tienen was nauwelijks enkele seconden ver toen een van de lichtmasten in de hoek van het stadion uitviel en de scheidsrechter een half uur later besloot om de match definitief te staken. Een uitspraak rond de uitkomst van het duel, een forfaitnederlaag of spelen op een andere datum, volgt volgende week, maar in tussentijd diende het Boomse clubbestuur alvast klacht in bij de KBVB tegen het staken van de wedstrijd. Voor de spelers zat er intussen niets anders op dan zich te focussen op de verplaatsing naar FC Luik.

14:19