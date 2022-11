Rood Seniorenfeest schenkt opbrengst aan armoedevereniging

Regio Mechelen Onze weekend­tips voor de Mechelse regio: intrede van de Sint, speelpara­dijs voor kleuters en Mechelse mi­ni-markt

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 19 en 20 november? Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in de Mechelse regio voor je op. Een aankomst van de Sint, een mini-markt in Mechelen en een handje toesteken in de Katelijnse natuur behoren tot het aanbod.

12:46