Rommy beloont rookvrije kinderwerkingen met prijzen

Mechelen Leerlingen Het Zonnehuis kopen kookvuur­tjes voor Oekraïense vluchtelin­gen in Mechelen

De leerlingen van GO! Freinetschool Het Zonnehuis in Mechelen verkochten 120 plantenstekjes ten voordele van vluchtelingen uit Oekraïne. Met het ingezamelde geld kochten ze zeven elektrische kookplaten voor de vluchtelingen die in Mechelen verblijven. “De leerlingen ontvingen van een grootouder reuzegrote planten met veel stekken. Ze maakten er 120 kleinere plantjes van, klaar om te verkopen. Ze verkochten de plantjes aan ouders en grootouders, na school aan de schoolpoort en ook op de opendeurdag. De leerlingen kochten met het ingezamelde geld zeven elektrische kookplaten en gaven die aan de vluchtelingen in Hotel Montreal. De leerlingen van de derde graad van juf Hilke werkten samen met de oudste kleuters van juf Martine en stagiaire Susan aan het project”, deelt de school mee.

27 mei