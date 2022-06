Rommelmarkten maken comeback

Mechelen Kinderar­moe­de­cij­fer gedaald naar 13,2 procent: “Nog weg af te leggen”

In Mechelen is het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar dat opgroeit in kansarmoede gezakt van 14,1 naar 13,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. Volgens de bevoegde schepen zijn de cijfers een opsteker na de grote inspanningen die gebeurden.

10 juni