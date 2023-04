ROM Skippers scoren medailles, Belgische titel en selecties voor WK

Jaarmarkt ‘Posse Leest’ is klaar voor 29ste editie: “Na drie te stille coronaja­ren, belooft het een groot volksfeest te worden”

Na drie jaar zonder, is paasmaandag 2023 er eindelijk weer eentje mét Posse Leest. In de Mechelse deelgemeente vindt de 29ste editie van de populaire jaarmarkt plaats. “Na het bekende festival Maanrock is Posse Leest met 30.000 bezoekers het grootste evenement van de Dijlestad. We maken er dan ook steeds een heus volksfeest van, en dit jaar nog meer dan voorheen”, zegt Yves Selleslagh van het organisatiecomité.