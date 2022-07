ROM Skippers beleven ‘zilveren’ tweedaagse tijdens EK ropeskipping

voetbal Jupiler Pro League Dries Wouters wil met Malinwa in Oostende aanknopen met eerste zege: “Dat er drie dalers zijn, is geen item in de kleedkamer”

Helemaal nieuw is Dries Wouters (25) niet bij KV Mechelen. In het tweede deel van vorig seizoen werd de Limburger gehuurd van Schalke 04. Ook deze jaargang leent de Duitse traditieclub Wouters uit aan Malinwa. “In die vier wedstrijden die ik maar speelde door blessureleed, toonde ik dat ik een meerwaarde kan zijn. Dat zag ook het bestuur. Daardoor waren we het snel eens voor dit seizoen.”

17:12