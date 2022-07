Roetfilters van voertuigen gestolen

Mechelen Dief (44) aangehou­den door onderzoeks­rech­ter na overval op Bokes & Co

De 44-jarige man die donderdagmiddag een overval pleegde op koffiebar Bokes & Co is aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen. Dat maakte het parket zopas bekend. Volgende week verschijnt hij voor de raadkamer.

