Rode Kruis-Vlaanderen zoekt bloeddonoren tijdens kerstvakantie: “Om ‘eindejaarsdip’ tegen te gaan”

“In de eindejaarsperiode zien we bijna elk jaar een stevige terugval in het aantal donoren. Zo komen er tijdens die twee weken namelijk gemiddeld 19 procent minder mensen bloed geven. Alle Mechelaars die bloed, plasma of bloedplaatjes kunnen komen geven, zijn dus erg welkom tijdens deze kerstvakantie”, zegt Joachim Deman, woordvoerder Rode Kruis-Vlaanderen. “Het bloed dat een donor geeft, kan levens redden. Want het wordt bijvoorbeeld toegediend aan patiënten met een zwaar bloedverlies na een ongeval of een maagbloeding. Daarnaast is het ook broodnodig bij heel wat operaties, of om patiënten met ernstige bloedarmoede door ziekte er weer wat bovenop te helpen.” Een afspraak maken voor een bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonatie kan via rodekruis.be/dc.