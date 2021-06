Rik De Saedeleer krijgt pleinnaam in Mechelen

Het Rik De Saedeleerplein komt op de site Keerdok, aan het toekomstige parkeergebouw dat momenteel in aanbouw is. De Saedeleer is zowat de bekendste verslaggever die Vlaanderen heeft gekend. Zijn quotes “Daar is em! Daar is em!” en “Dag moeder!” zijn legendarisch. In 2008 kreeg hij voor zijn sportjournalistiek werk de Vlaamse Televisie Carrière Ster uitgereikt door de Vlaamse Televisie Academie.

“Hij werd de meest bekende sportjournalist van de Vlaamse openbare omroep, toen BRT. Het was een journalistiek icoon die op alle Europese en internationale voetbalwedstrijden altijd paraat stond en ook alle live verslaggevingen van de Rode Duivels deed”, vertelt de schepen van Eigendommen, Koen Anciaux.

“Wanneer hij de verslaggeving deed schoten de kijkcijfers van de BRT de lucht in. De mate waarin hij gewaardeerd en gerespecteerd werd blijkt uit het feit dat zelfs meerdere voetbalcoaches hem raadpleegden voor advies”, voegt hij eraan toe.

Daarnaast is Rik De Saedeleer ook de bekendste oud-speler van voetbalclub Racing Mechelen, op een boogscheut van de Keerdoksite. Van 1939 tot 1954 speelde hij voor de eerste ploeg 288 wedstrijden in eerste en tweede klasse en scoorde 158 doelpunten. In 2004 werd hij unaniem verkozen tot verdienstelijkste speler van Racing Mechelen ooit.

“Ondertussen heb ik contact gehad met de familie en de bekende sportverslaggevers Carl Huybrechts en Mark Uytterhoeven. Ook oud-bondsvoorzitter, nu Racing Mechelen voorzitter Françios de Keersmaecker is op de hoogte gebracht. Zij zijn allemaal laaiend enthousiast over deze nieuwe pleinnaam”, vermeldt de schepen. De Saedeleer was geboren Mechelaar, maar overleed op 3 maart 2013 in Knokke-Heist.

Een straat op dezelfde site wordt dan weer genoemd naar Antonia Wolvers. Zij was de laatste overlevende begijn die van het begijnhof buiten de stad kwam. Zij overleed op 7 september 1643.

Jean De Boeckstraat

Een nieuwe straat in de Mahatma Gandhiwijk, op de site Geerdegemveld, krijgt dan weer de naam van Jean De Boeck. Hier komt een nieuwbouwproject met 77 woongelegenheden. Jean De Boeck leefde en woonde in een aan de Mahatma Gandhi wijk grenzende straat en overleed er begin 2015 op 78-jarige leeftijd. De wereldburger was onder meer actief bij Global Fiësta, Wereldsolidariteit Mechelen, project Bolivia, stedelijke GRO..M en ACW Mechelen.

