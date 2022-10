Richie Summers komt met nieuwe ‘hiphop met een hoek af’: “Betoncentrale vormde perfecte decor voor clip”

Voetbal Jupiler Pro League Rob Schoofs (KVM) trekt zondag voor nieuwe topmatch naar ex-club AA Gent: “Efficiën­tie in beide rechthoe­ken moet omhoog”

Rob Schoofs (28) miste dit seizoen nog geen minuut. In de drie overwinningen die Malinwa nog maar boekte, was de kapitein met een of meerdere doelpunten telkens van goudwaarde. Zondag op bezoek bij zijn ex-club AA Gent gaan Schoofs en co. op zoek naar een driepunter. “We moeten onze momenten grijpen tegen topclubs.”

13 oktober