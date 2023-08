ReumaMoov organiseert actiedag in Vrijbroekpark: “Rust roest”

MIJN TUIN. Rit en John toverden kleine stadstuin om tot groene oase vol leven: “Zelfs in de winter bloeit hier een prachtig boompje”

Een klassieke tuin met een grasveld en wat bloemen rondom is niets voor Rit Stes en John Mahieu. Toen ze hun nieuwe tuin van nul konden inrichten, was alles mogelijk en werd zelfs een maquette geknutseld om de puzzel helemaal juist te leggen. Het resultaat is een ecologische stadstuin vol bomen, bloemen, kruiden en groenten op amper 120 vierkante meter. “Je mag nooit denken dat je tuin te klein is en moet vooral blijven proberen en bijleren”, klinkt het.