Restauratiewerken Sint-Niklaaskerk Leest gaan eindelijk van start: infomoment op 12 juni

De Sint-Niklaaskerk in Leest wordt eindelijk gerestaureerd. Om kerkgangers en buurtbewoners in te lichten over de ongemakken die met de werken gepaard gaan, is er op maandag 12 juni een infomoment voorzien in de kerk.