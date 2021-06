REPORTAGE. Site voormalige brandweerkazerne vervuild met PFOS: “Voorlopig eten we geen aardbeien meer uit eigen tuin”

De PFOS-norm in de omgeving van de voormalige brandweerkazerne in Mechelen zou maar liefst 12 keer zijn overschreden. Dat blijkt nu uit een verslag van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) dat de stad gisteren in ontvangst kreeg. De extreme cijfers zouden hun oorzaak vinden in het gebruikte blusschuim van de brandweer dat doorheen de jaren en tijdens de vele oefeningen in de grond zou zijn getrokken. Het nieuws over de extreme waarde was schrikken voor Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD), die nooit aanbevelingen heeft gekregen van OVAM ondanks zij op de hoogte waren van de vervuiling. Hij besliste dan ook om meteen extra preventieve maatregelen te treffen.