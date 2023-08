PFAS ontdekt langs Tervuurse­steen­weg, maar geen reden tot paniek

Langs de Tervuursesteenweg in Hofstade, pal met de grens met Mechelen, heeft OVAM recent PFAS aangetroffen. De omwonenden ontvingen daarom een brief om waakzaam te zijn, al is er volgens Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) zeker geen reden tot paniek.