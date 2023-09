Werkstraf voor chauffeur die vergat zijn rijbewijs af te geven na veroorde­ling

Een werkstraf van 50 uren, en als hij deze niet binnen het jaar uitvoert een geldboete van 1.600 euro. Dat is de straf die de politierechter heeft opgelegd aan een Mechelse autobestuurder. Die stond voor de rechter omdat hij zijn rijbewijs was vergeten in te leveren. Hij moest dat normaal gezien doen na een andere veroordeling door de politierechter. Zijn raadsman Saïd Aboulakil ontkende de feiten niet. “Hij was het vergeten”, klonk het. Hij vroeg de rechtbank om niet in te gaan op de vordering van een geldboete van 1.600 euro door het parket. Na beraad ging de politierechter daar dus in mee. Ze veroordeelde de man ook nog tot rijverbod van 1 maand.