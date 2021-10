RECONSTRUCTIE. Drie jaar geleden werd Johanna Jostameling (58) vermoord door Zweedse twintiger, maar nog steeds is er geen zicht op proces: “We wachten op uitlevering van de verdachte”

Mechelen Poëtische Tipi’s in Mechels Vrijbroek­park officieel geopend: “Zijn een vaste waarde geworden”

24 oktober Na bijna een jaar uitstel werden op zondag in het provinciaal groendomein Vrijbroekpark de Tipi’s officieel geopend. In de Tipi’s worden bezoekers via een geluidsloop getrakteerd op een selectie van gedichten in verschillende talen. Die gedichten werden voorgedragen en opgenomen door Mechelaars met een diverse taalachtergrond. “Tipi’s Mechelen is een permanente en levende installatie. De gedichten zullen geregeld door nieuwe gedichten in andere talen worden vervangen. Keuze zat, want in Mechelen worden meer dan honderd talen gesproken. Voor trouwe bezoekers van het provinciaal groendomein Vrijbroekpark is Tipi’s Mechelen al een vaste waarde geworden. Het openingsfeest in december vorig jaar werd vanwege Covid-19 uitgesteld, maar uitstel hoeft echter geen afstel te betekenen”, klinkt het bij initiatiefnemers vzw Cultural Bridges in Belgium (CbiB). Het idee is gegroeid uit de Grond der Dingen, een burgerparticipatieproject van theater ARSENAAL/LAZARUS en stadsmuseum Hof van Busselden. Voor het ontwerp van de tipi werd een beroep gedaan op de bekende beeldende kunstenaar Patrick Cotillon.