Rechter spreekt gedetineerde vrij voor drugs in de gevangenis

Een Mechelse gedetineerde is door de rechter vrijgesproken voor het bezit van drugs. Deze werd in oktober 2020 aangetroffen in zijn cel. Althans dat beweerde het parket vorige maand op zitting. De verdediging betwistte de feiten. Op zitting sprak de advocaat van de gedetineerde over kruiden of kruimels tabak. “Jammer genoeg konden we dit niet meer nagaan omdat de drugs waarover sprake verdwenen was”, luidde het nog de strafpleiter. Hij vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt. Na beraad ging de rechter daar ook op in. Of het parket in beroep gaat tegen de beslissing, is nog niet bekend.