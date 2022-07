Rechtbank veroordeelt duo tot celstraffen van 3 jaar met uitstel na drugstransport

Het duo werd in februari jongstleden door de politie van Mechelen-Willebroek aan de kant gezet. Dit nadat één van de ANPR-camera’s in Mechelen hun voertuig had opgemerkt. De wagen stond geseind. Het voertuig kon wel pas geïntercepteerd worden na een achtervolging tussen Mechelen-Noord en de Leuvensesteenweg. Onderweg smeet de passagier (23) van het voertuig ook een zwarte sporttas weg.

In die sporttas werd later 1 kilogram cannabis gevonden. In de koffer werd later nog 1,5 kilogram cannabis in beslag genomen. Volgens de openbaar aanklager vorige week speelde het duo een belangrijke rol in het internationaal drugstransport. Iets wat beiden ontkenden. Zij nuanceerden hun betrokkenheid op zitting. De chauffeur (51) van het voertuig wist naar eigen zeggen niets van de drugs in zijn auto.

Twijfel

Ook de 23-jarige passagier ontkende zijn rol binnen de feiten. Volgens hem was ook hij niet op de hoogte van de drugs in de auto en in de sporttas. “Mijn cliënt kreeg plots een sporttas in zijn handen en moest die uit het raam smijten. Iets wat hij ook heeft gedaan. Maar mijn cliënt wist op dat moment totaal niet wat er aan de hand was”, zei zijn raadsman Saïd Aboulakil.

De strafpleiter vroeg de vrijspraak op basis van twijfel, maar kreeg geen gelijk van de rechter. Zijn cliënt kreeg een celstraf van 3 jaar met uitstel opgelegd. De 51-jarige chauffeur, een man uit Spanje, werd eveneens veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar met uitstel. Beide mannen kunnen nog steeds in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter in Mechelen. Ze hebben hiervoor dertig dagen de tijd.

