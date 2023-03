Rechtbank sluit ingang in Keizerstraat: “De enige manier om antwoord te bieden op recente incidenten”

Ongepast bezoek

Want die blijken nog steeds broodnodig te zijn. “Naast deze feiten van diefstal, agressie en vandalisme deden er zich de afgelopen weken opnieuw verschillende incidenten voor”, stelt afdelingsvoorzitter Theo Byl vast. “Meermaals per week werden de magistraten, griffiers en medewerkers van justitie geconfronteerd met ongepast en onverwacht bezoek in hun werkruimte.” Daarnaast is ook het lokaal (lees: een houten tuinhuis) waar het onthaal van de Keizerstraat in gevestigd is in een toestand waardoor deze onbruikbaar is geworden.