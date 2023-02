Rapper Baz komt na tien jaar weer met soloalbum: “Gemaakt met de beste mindstate die je kan hebben”

voetbal 3NB Sam Vermeulen ook volgend jaar coach van KFC Nijlen dat wel verliest van Diest na penalty in slotminuut (0-1): “Na zo’n prestatie is doemdenken niet nodig”

KFC Nijlen was de meest dominante ploeg in het duel met concurrent Diest, maar bleef finaal zonder punten achter. Een strafschopfout van Van Den Buijs in de slotminuut luidde de 0-1-nederlaag in, maar trainer Sam Vermeulen had na afloop niets dan lof voor zijn spelersgroep.

