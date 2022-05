Radio Kroeto maakt radio vanuit noodopvangcentrum in Mechelen: “Zowel in het Nederlands als Oekraïens”

“We mikken op een gemengd publiek en ook het team achter het project is gemengd. Initiatiefnemer is Studio Sonart, een Belgisch radioproductiehuis gespecialiseerd in company radio. Kathy Lindekens, die jarenlang het populaire kinderprogramma Kattekwaad presenteerde op Radio 1, biedt inhoudelijke support en redactrice Sveta Vaskina is een Oekraïense die nog maar enkele weken in België is. Kroeto host Nataliya verhuisde 27 jaar geleden van Oekraïne naar België en de radiojingles zijn dan weer ingesproken door Anna Hodorovskaya, die in 2013 The Voice Oekraïne won”, aldus Studio Sonart-zaakvoerder Dieter Vandepitte. Alle kinderen kunnen meedoen met Radio Kroeto via het platform www.radiokroeto.com, waar ze de uitzending kunnen beluisteren en het Kroeto Vriendenboek kunnen invullen. “Ze kunnen er bijvoorbeeld een liedje aanvragen, een boodschap inspreken voor iemand die ze missen of zelf een plaatjeaankondigen op de radio. Er is ook een quiz waarmee leuke prijzen te winnen valt. We willen hen een muzikale ontmoetingsplek geven en samen met hen toffe, entertainende radio maken”, klinkt het. Radio Kroeto is nog zeven weken lang te beluisteren op woensdagnamiddag tussen 14 en 17 uur. In Mechelen gaat het om de derde uitzending van de reeks.