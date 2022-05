Racingfan Steve ‘Den Bougie’ Van Buggenhout (47) is overleden

Het Oscar Vankesbeeckstadion in Mechelen was de tweede thuis van Van Buggenhout, hij had er ontelbaar veel vrienden. Zij brachten enkele weken geleden nog een prachtig eerbetoon aan de Racingsupporter, nadat hij had besloten om te stoppen met zijn chemobehandelingen. Vlak voor de laatste thuiswedstrijd eind april, organiseerden ze een mars van de Grote Markt naar het Oscar Vankesbeeckstadion. Honderden deelnemers kwamen er Steve, die de optocht bijwoonde in een rolstoel, steunen. Een paar uur later werd Racing kampioen, één van de laatste wensen van ‘Den Bougie’.