Race tegen de klok om genoeg opvangplaatsen klaar te maken: “Onze diensten draaien op volle toeren om vluchtelingen goed op te vangen”

Woonpunt stelt 35 woningen ter beschikking. Het merendeel stond leeg in afwachting van renovatie. Vlaams minister en titelvoerend burgemeester Bart Somers kwam donderdag poolshoogte nemen bij de inrichting van drie appartementen in de Meysbrug.

“We hebben deze ochtend samengezeten met alle regeringen. De afspraak is dat we eind deze week 10.000 opvangplaatsen hebben in België, eind volgende week 30.000. Polen heeft vandaag nog een noodkreet geslaakt omdat het de toevloed aan vluchtelingen niet meer aankan”, zegt Somers.

Kringloopmeubels

Het moet dus snel gaan en dat doet het ook. “De woningen van Woonpunt worden verhuurd zonder koelkast en vaak ook zonder fornuis. Die hebben we dus aangekocht. Kitchenettes zijn er meestal wel en die worden hersteld”, vertelt Roel Tessens, diensthoofd gebouwenbeheer.

Bart Somers

Meubels en een kuisploeg zijn op komst. De stad wilde graag beroep doen op kringloopmeubels, maar het aanbod is ontoereikend. “We hebben naar alle winkels gebeld. Ze hebben wel veel huisraad, maar niet voldoende meubels om volledige appartementen te gaan bemeubelen.”

Binnenstad

“Vandaar dat we ook nieuwe meubels aankopen. Niet gemakkelijk, want ten gevolge van de coronacrisis is de beschikbare stock bij veel meubelgiganten heel beperkt. Een levering is onderweg vanuit Nederland”, zegt Tessens.

Roel Tessens

De beschikbare woningen van Woonpunt liggen overigens allemaal in de binnenstad, ook in de Zelestraat, Sint-Jacobstraat en Lange Heergracht. Dat is een bewuste keuze. “Het is belangrijk dat ze zelfredzaam kunnen zijn.”

Niet alle woningen zijn in optimale staat. Veel aandacht gaat bij de inrichting dan ook naar veiligheid. “In de meeste opvangwoningen zullen kinderen wonen.”

Twaalf uur later

Bedoeling is donderdagavond al de eerste woningen te kunnen aanmelden bij de hogere overheid. “Het kan goed zijn dat er twaalf uur later al mensen in zitten. Onze sociale diensten draaien op volle toeren om hen goed op te vangen”, zegt het diensthoofd.

Volgens Somers komen in een worst case scenario 200.000 Oekraïense vluchtelingen naar ons land. In Mechelen zullen ze verder door particulieren en in en aan hotel Montreal worden opgevangen.

Morele plicht

“Bij gelijke verdeling moet Mechelen er dan 1.620 huisvesten. Dat is met niks te vergelijken.” Het gaat om het dubbele van het aantal opvangplaatsen dat Mechelen in voorbereiding heeft.

“Niemand kan garanderen dat het lukt, maar we kunnen er alleen maar onze stinkende best voor doen. Dat is onze morele plicht. Toen de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog binnenvielen, was ook het grote merendeel van de Mechelaars op de vlucht.”

Leegstaande woningen van Woonpunt aan de Meysbrug worden klaargemaakt voor Oekraïense vluchtelingen

Arbeiders zetten meubels in elkaar.