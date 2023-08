Raam in Sint-Katelijnestraat beschadigd met bevroren lasagne: “Dachten eerst dat het een grap was”

“Ons raam is gekoppeld aan een alarmsysteem en vanmorgen kregen we een telefoontje van de alarmcentrale. Ook onze buurman, die vannacht twee jonge gastjes had zien weglopen, contacteerde ons met het nieuws. In eerste instantie dachten we dat het om een grap ging, maar toen zagen we de foto van de lasagne bij ons raam. We waren gisteren nog in Oostende voor het W-Festival, een beetje om van Maanrock weg te zijn”, vertelt bewoner Dirk Schippers. “Af en toe maak ik bij de stad melding van de losliggende kasseien hier in de straat. Je zou verwachten dat ze dan zo’n kassei gebruiken, maar blijkbaar kan je ook met een bevroren lasagne schade aanrichten.”