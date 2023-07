Vrouw (81) bestolen door gauwdief

In de Eikstraat in Willebroek is een 81-jarige vrouw bestolen door een gauwdief. De dief ging ervandoor met haar handtas. Naast een portefeuille maakte de dief zo ook nog een sleutelbos en een gsm-toestel buit. Op het moment van de diefstal was het slachtoffer aan het wandelen.