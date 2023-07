Raam beschadigd bij auto-inbraak

TROTS OP EIGEN STREEK. Rijkevor­sel, waar iedereen dief-voor-één-nacht mag zijn: “Poortje Pik moet ons doen lachen. Maar is dat nog wel zo?”

Bloempotten en winkelkarren tot zelfs caravans en een volledig caféterras: in de nacht van 30 april op 1 mei wordt alles wat in het Kempense Rijkevorsel losstaat, meegenomen door jongeren tijdens ‘Poortje Pik’. Slachtoffers kunnen hun spullen daags erna weer ophalen aan het dorpsplein. Maar wie is daar ooit mee begonnen? En is de grens tussen een ludiek gebruik en vandalisme intussen onherroepelijk overschreden? “Jongeren zeiden me letterlijk dat ze het zouden begrijpen mocht ik het verbieden”, aldus burgemeester Dorien Cuylaert (N-VA).