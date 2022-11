Raadkamer verlengt aanhouding van moordverdachte Lindén (23): "Aanstelling van gerechtspsychiaters gevraagd”

De jonge Zweed werd afgelopen maandag per vliegtuig overgebracht van Noorwegen naar ons land. Eens geland in Zaventem werd hij overgebracht naar de kantoren van de Federale Politie in Antwerpen voor verhoor. Lindén werd in november 2020 geïnterneerd voor de moord op Heikki Bjørklund Paltto, een 24-jarige Noorse student. Deze moord pleegde de twintiger kort voor de moord op Johanna Jostamling in Mechelen.

Hij was toen op Noorwegen ontvluchte en probeerde via ons land in het zuiden van Europa te geraken. Verklaringen heeft hij nooit afgelegd. Ook niet na zijn arrestatie in Frankrijk en na zijn overbrenging naar Noorwegen. De speurders en de onderzoeksrechter botsten steeds op een koele Lindén die geen woord repte over zijn verblijf in Mechelen. Slechts één keer vertelde hij iets over de Mechelse moord waarvan hij wordt verdacht.

Aanhouding verlengd

Dat gebeurde tijdens het assisenproces in Noorwegen. “Ik ben in vele steden geweest, maar ik ben niet gestopt in Mechelen”, klonk het toen. Of hij in Mechelen wel verklaringen heeft afgelegd, is nog niet duidelijk. Zijn Belgische advocate Laurence Sweldens wilde na afloop liever niet teveel commentaar kwijt. Zij bevestigde wel dat ze aan de raadkamer heeft gevraagd om gerechtspsychiaters aan te stellen om haar cliënt te onderzoeken.

Na afloop van de raadkamer werd de aanhouding van Lindén met één maand verlengd. Naast de moord wordt de jonge Zweed ook nog verdacht van een straatroof op een jonge Mechelaar. Momenteel zit Lindén in de gevangenis van Antwerpen in een speciale afdeling voor personen met psychiatrische problemen. Volgende maand verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer.

