PVDA wil campagne tegen vapen : “Jongeren zijn speelbal in gewetenloze industrie”

Mechelen Politie stelt meerdere inbreuken vast bij controles van getunede wagens: “Inbreuken zo snel mogelijk herstellen en opnieuw naar technische keuring”

De politie heeft in Mechelen vijftien getunede voertuigen aan de kant gezet. Het deed dat in het kader van een controleactie in verband met de technische eisen van het voertuig. Opmerkelijk: de controle vond plaats terwijl er in de Nekkerhal een tuningbeurs plaatsvond.