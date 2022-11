PTS viert duurzame uitbreiding in wording met frietjes

autosport Grégoire Munster droomt van volledige WK-campagne in 2023

Grégoire Munster won eerder deze maand aan het stuur van zijn Hyundai i20 voor het eerst de WRC2-competitie in een manche van het WK Rally en dat uiteraard op Japanse bodem. Hij maakte zo het succes voor de Koreaanse constructeur Hyundai compleet, want een andere Belg, Thierry Neuville triomfeerde in het algemene klassement. Voor de 23-jarige Munster was het de eerste zege sinds zijn debuut in 2019 in WRC2, maar hij reed nooit een volledig seizoen. Munster beoogt nu een volledig seizoen in 2023.

25 november