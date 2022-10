Provincie investeert 875.850 euro in Congolees natuurreservaat

Mechelen Vrouw krijgt opschor­ting van straf na drie winkeldief­stal­len

Een vrouw is door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan een reeks van drie winkeldiefstallen. Een straf kreeg ze voorlopig niet opgelegd. Ze kreeg een opschorting. De komende drie jaar mag ze wel geen nieuwe strafbare feiten plegen. De diefstallen waarvoor ze terecht stond dateren van februari 2020. Ze ging toen spullen stelen in de Carrefour, de Hema en de Casa. In die laatste winkel werd de vrouw op heterdaad betrapt en tegengehouden in afwachting van de politie. Het was ook toen dat ze de andere gestolen goederen terug vonden. De vrouw betwistte de diefstallen niet. Naar eigen zeggen pleegde ze de misdrijven omdat ze in een zware depressie zat na een echtscheiding, een miskraam en een hoge schuldenberg.

