Provincie geeft negatief advies voor plannen Plopsaqua Mechelen

Verschillende instanties gaven een gunstig advies, maar er waren ook negatieve adviezen. Zo oordeelde Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking volgens de huidige plannen niet goed genoeg is. De brandweer gaf dan weer een deels gunstig advies. Zij wijzen erop dat het project momenteel niet in orde is met de regelgeving rond onder meer branddetectie en de veiligheid van het nieuwe parkeergebouw. Ook het Agentschap Natuur en Bos geeft een principieel ongunstig advies. Het keurde het boscompensatievoorstel goed, maar vindt dat er te veel waardevolle natuur van het Zennebeemdenbos moet verdwijnen. Verder vormt ook het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) een element in de beslissing van de POVC. Een nieuw GRUP is nog in opmaak en volgens het huidige GRUP is de zone bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. Een commercieel waterpretpark valt daar volgens hen niet onder.