Provincie beoordeelt Mechels Plopsaqua-dossier als ongunstig: Plopsa Group wijzigt plannen op basis van adviezen

MechelenDe Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) heeft de aanvraag voor het waterpretpark Plopsaqua in Mechelen als ongunstig bestempeld. Dat deed het op basis van verschillende adviezen. Plopsa Group diende ondertussen een nieuwe en gewijzigde aanvraag in en hoopt eind september de omgevingsvergunning beet te hebben.

Plopsa Group diende in februari van dit jaar een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een nieuw zwemcomplex aan Technopolis. Op de huidige parking achteraan en een stuk Zennebeemdenbos zou zowel een gewoon zwembad als een Plopsaqua-waterpretpark komen. De overkoepelende groep van de vijf Plopsa-parken in België, Nederland en Duitsland hoopt nog dit jaar met de bouw te kunnen starten. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), die adviezen van verschillende organisaties en instanties verzamelde, boog zich over de vergunningsaanvraag en heeft ze uiteindelijk als ongunstig beoordeeld. Zo is er onder andere nog wat werk aan de winkel om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren en is het project nog niet in orde met de regelgeving van onder meer de branddetectie. Agentschap Natuur en Bos, één van de instanties die de POVC hun advies gaf, vindt dan weer dat er te veel natuur van het Zennebeemdenbos moet sneuvelen.

Niet bindend

Het oordeel van de POVC betekent niet dat het hier stopt voor de Plopsa Group. De uiteindelijke beslissing wordt door het stadsbestuur van Mechelen genomen, het advies van de POVC is niet bindend. Bovendien kan Plopsa Group via een wijzigingslus tijdens een lopende aanvraag het dossier één keer aanpassen om te voldoen aan de verschillende opmerkingen van de instanties. Het wijzigingsverzoek en de aangepaste plannen werden ondertussen door de groep ingediend. “De verschillende instanties, een 20 à 25 in totaal, zullen nu onze aanvraag opnieuw bekijken en hun advies geven. Met de wijzigingslus wordt er nu op een reset-knop geduwd en wordt de aanvraag met zestig dagen uitgesteld, tot 21 september. Dat betekent ook een nieuw openbaar onderzoek”, reageert Steve Van den Kerkhof van Plopsa Group.

Geheel

“Er waren bepaalde adviezen wel gunstig en we wisten zelf ook dat er nog een aantal zaken links en rechts moesten aangepast worden. We zijn voortdurend bezig geweest met dit dossier en hebben eerst de adviezen afgewacht met het oog er nadien een coherent geheel van te maken, op basis van de verschillende adviezen. In de 22 jaar van Plopsa Group is er geen enkel dossier als dat van Plopsaqua in Mechelen dat zo goed werd voorbereid. We zijn ervan overtuigd dat dit een positieve afloop kent. Zodra we groen licht hebben gekregen, gaan we met de bouwwerken starten.”

