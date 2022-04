Project Wolf organiseert gratis media-event 'Online Makers’

BASKETBAL PLAY-OFFS TOP DIVISION WOMEN Arvid Diels ontvangt met Kangoeroes Mechelen Castors Braine in eerste finalewed­strijd: “Ik schat onze kansen op fiftyfifty”

Het is zover: Kangoeroes en Castors Braine beginnen vrijdag aan de eerste finalewedstrijd van de play-offs. De Waals-Brabanders hebben in deze ‘best of three’ altijd het thuisvoordeel. In het beste geval moet Mechelen dus één keer winnen in Braine-l’Alleud om de titel binnen te halen.

20 april