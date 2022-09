Prinses Harte organiseert tweede 'Harte Classic' en telt af naar herdenkingsjaar: "Dit had niemand tien jaar geleden verwacht”

Prinses Harte krijgt haar eigen speelbos

De Baarbeekduin, het toekomstige speelbos van Chiro Muizen in Mechelen, heet voortaan het ‘Prinses Harte-speelbos’. Die naamswijziging vanuit Stad Mechelen en Natuurpunt komt er als eerbetoon aan de zesjarige Harte Muyldermans die in 2013 aan kanker overleed. “We vinden het prachtig dat net een plek midden in de natuur, waar honderden kinderen zullen komen spelen, de naam van onze dochter draagt”, zegt papa Johan Muyldermans.

