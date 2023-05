Pringles verwijdert stalen bodem van iconische koker: “In 2025 moeten al onze verpakkingen recycleerbaar zijn”

“Als KV-fan moeten meewerken aan de vereffe­ning? Dat was pijnlijk”: Griffier Hans Berghmans (64) gaat op pensioen

Amper 19 jaar oud was hij toen Hans Berghmans, nu 64, op de rechtbank van Mechelen begon. In de jaren die volgden, werkte hij zich meermaals op. Vandaag gaat de leidinggevend griffier van de Mechelse ondernemingsrechtbank en KV-supporter in hart en nieren op pensioen. “Ik heb nooit afgeteld. Deze job heb ik altijd graag gedaan”, zegt Berghman. “En nu? Nu gaan we de beker winnen (Lacht).”