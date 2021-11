Primeur: slimme camera’s pakken sluiproutes door straten voor plaatselijk verkeer aan

Provincie Antwerpen Thuiswerk geeft verkoop luxevilla’s boost: 7 luxepanden per dag verkocht in Antwerpen

In de eerste zes maanden van 2021 zijn er 1.173 villa’s en luxeappartementen verkocht in de provincie Antwerpen, dat zijn er gemiddeld 7 per dag. “Inflatie en thuiswerk geven verkoop luxevilla’s en appartementen extra boost”, blijkt uit een enquête van luxevastgoedspecialist Hillewaere Vastgoed. De duurste panden van de provincie vind je overigens in de Voorkempen.

