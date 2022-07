Postzegelbrug maakt plaats voor twee kleinere kunstwerken

Mechelen Zaakvoer­der van horecazaak riskeert 12 maanden voor drugshan­del vanuit café

De zaakvoerder van Fifth Avenue in de Caputsteenstraat in Mechelen heeft zich woensdag moeten komen verantwoorden voor het verhandelen van cannabis. Volgens het parket deed hij dat vanuit zijn café. Hijzelf ontkent dat.

