Postkaartje vanop vakantie is meer dan zestig jaar onderweg: “Hopelijk werd dat de verzender nooit kwalijk genomen”

MechelenEen postkaartje terug vinden in je brievenbus. Op zich niet zo bijzonder in de zomermaanden, maar voor Paul Foster (52) uit Mechelen wel. Bij het leegmaken van zijn brievenbus trof hij recent een postkaartje uit 1959 aan.

“What the hell dacht ik onmiddellijk”, zegt de Mechelaar. “Deze kaart dateert van tien jaar voor ik was geboren.” Het postkaartje uit het zuid-Franse stadje Menton aan de Côte d’Azur dateert van april 1959 en was dus maar liefst 63 jaar onderweg. De kaart was destijds bestemd voor de bewoners van de Bergstraat 6 in de Mechelse binnenstad, maar het bereikte hen dus niet. “Hopelijk werd dat verzender nooit kwalijk genomen”, lacht Paul.

Zelf woont de vijftiger nog maar sinds 2013 in het huis in de Bergstraat. “Het zou leuk zijn, moesten we het kaartje na meer dan 60 jaar toch nog tot bij de juiste ontvanger krijgen”, gaat Paul verder. “Alleen heb ik geen flauw idee wie dat kan zijn.” Hoe het kwam dat de postkaart zolang onderweg is geweest en wie de kaart heeft verstuurd, is ook niet meteen duidelijk.

Een ding weten we wel. De verzender had in ieder geval een leuke vakantie met weinig wind en veel zon.

Volledig scherm MECHELEN - Het postkaartje, verstuurd in 1959, was maar liefst 63 jaar onderweg © Paul Foster

