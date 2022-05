Portefeuille uit woning gestolen in Kapelseweg

Mechelen “Onfatsoen­lijk”: Jo Haazen om politieke redenen niet uitgeno­digd voor viering 100 jaar beiaard­school

Hij was er dertig jaar directeur, maar Jo Haazen (77) is komend weekend niet uitgenodigd voor de festiviteiten rond honderd jaar Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn. De gevierde muzikant en lesgever is omwille van politieke redenen niet welkom.

