Portefeuil­le gestolen uit geparkeer­de auto

In de Oscar Van Kesbeeckstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. De daders viseerden een geparkeerde auto op de openbare parking. Het voertuig was niet-slotvast achtergelaten. Er werd een portefeuille ontvreemd. Naast een bankkaart werden er ook nog enkele identiteitsdocumenten en een geldsom gestolen.