Poppen, reuzen en unicorns maken hun opwachting tijdens tweede editie van theaterfestival PodVis

Mechelen/Rumst Zussen openen Sisters: damesboe­tiek en coworkin­gate­lier

De Guldenstraat in Mechelen is een kleurige damesboetiek rijker: (We are your) Sisters. Het gaat om de fysieke poot van de webshop die Katrien (31) en Lieselotte Viaene (38) uit Rumst samen uitbaten. In de winkel vooral aparte mode uit Marseille, maar ook eigen creaties. Die kunnen bezoekers er overigens ook leren maken in het coworkingatelier.

1 november