Politiek wil aandacht voor mensenrechten bij grote schermen voor WK: “Niet blind zijn voor schendingen”

Het voorstel komt van oppositieraadslid Thijs Verbeurgt (Vooruit). “We moeten niet pretenderen dat we alle problemen ter wereld moeten oplossen, maar we hebben wel een rol om de aandacht voor de mensenrechten wakker te houden zoals we ook deden rond de oorlog in Oekraïne en dagelijks met Kazerne Dossin.”

“We moeten wie naar het WK kijkt erop wijzen dat in Qatar straffe schendingen plaatsvinden, denk maar aan de vervolging van LGBTQ+ en hoe is omgegaan met de rechten van de arbeiders bij de bouw van de stadions”, aldus de socialist.

Zijn voorstel krijgt de steun van alle politieke fracties. “Het WK is een feest waar veel mensen naar uitkijken en van genieten, het is spijtig dat het in deze context moet gebeuren. We zullen in samenspraak met de organisatoren bekijken hoe we daar aandacht aan kunnen besteden, zonder stringent dingen op te leggen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+).