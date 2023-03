Politie vindt voor 11 miljoen euro aan cocaïne in woning waar vermeende cocaïnewasserij werd aangetroffen

In een woning langs de Hogeweg in Battel bij Mechelen heeft de politie zo’n 230 kilo cocaïne aangetroffen. Vorige maand werd in diezelfde woning nog een vermeende cocaïnewasserij opgedoekt. De politie vond de drugs op een bijzonder opmerkelijke manier.

De politiezone Rivierenland kreeg eind vorige week een noodoproep binnen. Volgens de melder waren afgelopen donderdagnamiddag enkele personen aan het inbreken in een woning langs de Hogeweg. Het adres was de politie niet onbekend. Begin februari werd in diezelfde woning vijf kilogram cocaïne aangetroffen na een huiszoeking. Ook toen na een melding van een vermoedelijke woninginbraak. Tijdens die huiszoeking arresteerde de politie vier verdachten.

Er werden toen volgens het parket ook sporen aangetroffen van een vermeende cocaïnewasserij. “Na de nieuwe melding van vorige week donderdag ging de politie ter plaatse en werd er een controle uitgevoerd”, zegt Kato Belmans, woordvoerster bij het Antwerpse parket. “Hierbij werd een zeer grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.” Volgens onze informatie ging het om net geen 230 kilogram, goed voor een straatwaarde van zo'n 11 miljoen euro. De drugs werden in beslag genomen en de politie contacteerde het parket. Dat startte op hun beurt een onderzoek op.

Raadkamer

“Momenteel zijn er nog geen arrestaties uitgevoerd”, weet de parketwoordvoerster. Hoe het komt dat er nu opnieuw drugs werden aangetroffen in de woning is nog een mysterie. De woning destijds werd niet verzegeld. Ook na de vondst van Tijdens de huiszoekingen in het onderzoek naar de vermeende cocaïnewasserij vorige maand werd de eigenaar van het pand, een 26-jarige Mechelaar, mee gearresteerd. Hij werd samen met de drie andere verdachten door de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis. De raadkamer in Mechelen verlengde toen zijn aanhouding.

Verder onderzoek

Sindsdien zit hij dus in de gevangenis. Al zou hij volgens zijn raadsman Frédéric Thiebaut niet op de hoogte zijn geweest van wat er destijds in zijn woning heeft afgespeeld. De strafpleiter stelde zich ook heel wat vragen over de aanwezigheid van een cocaïnewasserij destijds. Want volgens hem was daar geen enkele aanwijzing voor. Volgende week verschijnen de vier verdachten in het andere dossier opnieuw voor de raadkamer in Mechelen. Het onderzoek naar de vondst van de bijna 230 kilogram cocaïne wordt inmiddels verdergezet.

De woning wordt verzegeld.

